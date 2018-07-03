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Власти Москвы со следующей недели запустят пять хэштегов для новостей по реновации

Общество
3 июля, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Хэштеги сформулировал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Департамент градостроительной политики Москвы со следующей недели будет использовать пять хэштегов для информационных сообщений по реновации в своих социальных сетях. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе департамента.

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"Со следующей недели запустим в своих социальных сетях пять хэштегов к новостям, которые будут касаться программы реновации", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что хэштеги сформулировал руководитель департамента Сергей Левкин. Так, это #реновация_выбор_горожан, #реновация_нормативное_регулирование, #реновация_гарантии_жильцам, #реновация_быстро_и_качественно и #реновация_общественный_контроль.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.

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