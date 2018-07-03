"Центр природы Кавказа" расскажет москвичам о восстановлении переднеазиатского леопарда

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Рекламно-просветительские плакаты о программе восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе появились во вторник на улицах Москвы после старта информационной кампании "Центра природы Кавказа". Об этом сообщила пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа" под управлением которой находится центр.

"Автономная некоммерческая организация "Центр природы Кавказа" при поддержке правительства Москвы начала проведение летне-осенней социальной кампании "Природа меня касается". Рекламно-просветительские плакаты, посвященные одной из ключевых природоохранных программ России - восстановлению - реинтродукции - переднеазиатского леопарда на Кавказе, установлены на улицах столицы", - говорится в сообщении.

Поясняется, что основная идея информкомпании - рассказать о значимости сохранения переднеазиатского леопарда, некогда населявшего обширные горные территории Кавказа, для сохранения экосистемы региона, поддержания естественного баланса в природной среде. Из-за исчезновения переднеазиатского леопарда бывшие места его обитания оказались заняты неуклонно растущей популяцией волка - в ряде республик Северного Кавказа число волков превышает норму в несколько раз.

"На наших рекламных плакатах изображены заяц, собака, гусь и другие животные, которые, переняв окрас переднеазиатского леопарда, пытаются заменить его в естественной среде. Но сделать это невозможно, ведь самой природой за этим видом закреплена функция одного из ключевых регуляторов экосистемы Северного Кавказа. Заменить переднеазиатского леопарда нельзя, но пока хотя бы можно его сохранить", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "Центра природы Кавказа" Ренаты Шюшайте.

Программа по реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии РФ с 2007 года. Целью Программы является формирование в дикой природе Северного Кавказа устойчивой его популяции численностью не менее 50 особей. С 2016 года "Центр природы Кавказа" осуществляет администрирование проектного офиса при рабочей группе по обеспечению реализации программы, а также ее аналитическое и организационное сопровождение. Участниками программы реинтродукции являются Минприроды России, Росприроднадзор, Кавказский заповедник, Сочинский национальный парк, ИПЭЭ РАН, "Центр природы Кавказа", WWF России и Московский зоопарк.

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