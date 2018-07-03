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Трамп распорядился приспустить флаги в память о погибших журналистах в Мэриленде

Общество
3 июля, 16:27 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, июля. /ТАСС

Ранее президент США пообещал сделать все возможное для обеспечения безопасности журналистов

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ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился во вторник приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в связи с трагедией в Аннаполисе (штат Мэриленд), где в результате стрельбы в редакции Capital Gazette погибли пять человек.

"В знак уважения к памяти жертв ужасного акта насилия 28 июня я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены до заката над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями", - говорится в распространенном Белым домом распоряжении главы государства.

Ранее Трамп пообещал сделать все возможное для обеспечения безопасности журналистов. "Журналисты, как и все американцы, не должны работать в страхе, что на них может быть совершено нападение", - сказал Трамп.

По словам представителей властей, стрелявший - 38-летний Джеррод Уоррен Рамос "испытывал ненависть" к сотрудникам газеты из-за сообщений, которые они публиковали. В частности, Рамос с 2013 года выступал с угрозами в отношении журналистов в связи с публикацией в газете информации о его уголовном прошлом, указало агентство Associated Press.

Согласно данным базирующегося в Нью-Йорке Комитета защиты журналистов, никогда за все время наблюдений, которые проводятся с 1992 года, в США не убивали за один день сразу столько работников СМИ в связи с их профессиональной деятельностью. В общей сложности за эти 26 лет, по оценкам организации, в США, не считая произошедшего в Аннаполисе, были убиты семь журналистов.

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