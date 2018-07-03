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Вход в Исторический музей в Москве для болельщиков сборной России 6 июля будет свободным

Общество
3 июля, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

По словам директора музея Алексея Левыкина, бесплатно пройдут все посетители, "которые будут одеты в футболки сборной России, иметь символику нашей сборной"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Исторический музей проведет акцию для болельщиков российской сборной - вход в музей накануне матча со сборной Хорватии, 6 июля, будет бесплатным. Об этом сообщил во вторник в городском пресс-центре чемпионата мира по футболу в Москве директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

"Седьмого числа [7 июля] у нашей сборной ответственный матч, будет решаться вопрос, пройдет ли она дальше. Мы как россияне, болельщики нашей команды, организуем акцию "Поддержи российскую сборную", и накануне матча, 6 числа [июля], в пятницу, все посетители музея, которые будут одеты в футболки сборной России, иметь символику нашей сборной, будут пропускаться в наш музей бесплатно", - сказал Левыкин.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. 1 июля сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти и вышла в четвертьфинал чемпионата. 7 июля в Сочи состоится матч между Россией и Хорватией.

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