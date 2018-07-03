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Российская выставка памяти жертв Холокоста открылась в Совете Европы

Общество
3 июля, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд и постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Торжественное открытие историко-документальной выставки "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение" состоялось во вторник в Совете Европы в Страсбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).

"Мы в России прошли за последние десятилетия огромный путь: от незнания и непризнания темы Холокоста - когда памятников его жертвам или не было совсем или не была указана национальность этих жертв - до сегодняшнего дня, когда мы фактически формируем целый институт памяти о Холокосте. И эта работа ведется совместно государством - на уровне министерства иностранных дел, министерства обороны, министерства культуры, региональных властей - и еврейскими общественными организациями", - сказал в ходе церемонии открытия глава РЕК Юрий Каннер, слова которого приводит пресс-служба.

Выставка подготовлена Центром "Холокост" при поддержке РЕК и МИД РФ. Гости смогут увидеть более 80 уникальных документов и фотографий из архивов и музеев России, Германии, Швейцарии, Украины. На стендах рассказывается обо всех гетто и лагерях, узники которых были освобождены Красной Армией на оккупированных нацистами территориях СССР, Польши, Венгрии, а также в Германии. Посетители смогут узнать о судьбах освободителей и тех, кто были ими спасены, а также о подвиге советских медиков, вылечивших большинство спасенных.

В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд, постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

В ЮНЕСКО и парламентах

Увидеть выставку "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение" можно будет в Париже. Торжественное открытие состоится 6 июля в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Ранее выставка была показана в Государственной думе и Совете Федерации. При поддержке министра иностранных дел Сергея Лаврова было принято решение о показе экспозиции за рубежом.

В январе 2018 года Лавров и Каннер открыли выставку в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Затем она была представлена в парламентах Чехии и Уругвая, Музее прав человека, свободы и толерантности Нью-Джерси в США и Российском культурном центре в Израиле.

Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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Персоны
Ягланд, Турбьёрн Лавров, Сергей Викторович Солтановский, Иван Дмитриевич
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