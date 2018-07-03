Власти Подмосковья создали межведомственный штаб для борьбы с незаконными свалками

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Власти Московской области создали межведомственный штаб для борьбы с незаконными свалками, в него вошли представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, Министерства экологии и природопользования и Госадмтехнадзора региона. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе госадмтехнадзора.

"По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Московской области создан штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Работу штаба возглавила главный государственный административно- технический инспектор Московской области Татьяна Витушева", - говорится в сообщении.

По словам Витушевой, в штаб также вошли представители Государственной жилищной инспекции, Комитета лесного хозяйства Московской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья. Она добавила, что подобный состав позволит наиболее широко провести работу по выявлению незаконных свалок.

"Цель работы штаба - не только оперативно выявить и ликвидировать появившиеся скопления отходов, но и организовать профилактическую работу, направленную на предупреждение повторного появления свалок, в случае появления - обеспечить их максимально быструю ликвидацию", - процитировали Витушеву в пресс-службе госадмтехнадзора.

Витушева пояснила, что работа будет идти в три этапа. Сначала будут собираться данные о свалках, в том числе с помощью волонтеров и через социальные сети. Ранее сообщалось о запуске специального хештега #ОхотаНаСвалку. Затем все нелегальные свалки будут ликвидироваться в течение суток. Третий этап - профилактические мероприятия по недопущению повторного появления свалок: будут выявляться дачники и частные домовладельцы, которые не заключили договоры на вывоз мусора, к работе привлекут волонтеров, общественные объединения и неравнодушных граждан.