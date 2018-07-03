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Телеканал "Дождь" восстановил аккредитацию в Госдуме для одного корреспондента

Общество
3 июля, 22:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Речь идет о Михаиле Рубине

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Телеканал "Дождь", в марте объявивший бойкот Госдуме в связи с "делом Слуцкого", восстановил парламентскую аккредитацию для одного корреспондента. Об этом ТАСС во вторник сообщила главный редактор канала Александра Перепелова.

Ранее в СМИ появилась информация, что на брифинге в Госдуме по итогам встречи спикера Вячеслава Володина и членов парламентской делегации США присутствовали корреспонденты телеканалов "Дождь" и RTVi.

"Мы восстановили аккредитацию для Михаила Рубина, который будет работать там с источниками по своей тематике, - сказала Перепелова. - "Дождь" все так же бойкотирует деятельность депутатов и Думы, за исключением общественно важных законов, которые мы как СМИ обязаны освещать".

Перепелова добавила, что Рубин - не парламентский корреспондент "и не будет выполнять эту работу".

Позиция RTVi 

Главный редактор RTVi Алексей Пивоваров, в свою очередь, заявил ТАСС, что канал не собирается запрашивать аккредитацию в Госдуме.

"По итогам скандала с домогательствами депутата Слуцкого, о которых, вместе с другими журналистками, рассказала наша коллега Екатерина Котрикадзе, мы приняли редакционное решение о том, что не будем сотрудничать с Госдумой на официальном уровне - то есть мы не будем аккредитовывать туда журналистов и освещать повестку дня этого органа власти", - сказал Пивоваров.

При этом, по его словам, это не значит, что канал не будет информировать зрителей об общественно важных депутатских инициативах. "Также мы регулярно зовем различных депутатов в эфир в качестве экспертов, поскольку наш принцип - "по обе стороны" - подразумевает предоставление слова любым политическим силам, если эти слова не противоречат законодательству. Нарушать этот принцип мы не будем и впредь, как не будем и запрашивать аккредитацию в Госдуме", - подчеркнул он.

Суть вопроса

В феврале в СМИ появились материалы с обвинениями депутата Леонида Слуцкого в домогательствах от нескольких журналисток парламентского пула, их имена не раскрывались. Затем заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе публично рассказала о том, что депутат якобы приставал к ней семь лет назад, когда она работала на грузинском телевидении.

21 марта холдинг РБК заявил, что в знак несогласия с решением комиссии Госдумы по этике, которая не нашла нарушений "поведенческих норм" со стороны Слуцкого, отзывает всех работающих в нижней палате журналистов. Глава комиссии Отари Аршба, комментируя это заявление, охарактеризовал решение холдинга как "попытку давления на членов комиссии" и напомнил, что "комиссия не может назначать виновных, как бы кому ни хотелось". ИД "Коммерсантъ" также заявил, что отказывается работать с Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по вопросам этики. О приостановке работы с ГД позже сообщила редакция телеканала "Дождь", подчеркнув, что телеканал "настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах".

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Слуцкий, Леонид Эдуардович Володин, Вячеслав Викторович
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