Медведев проведет встречу с ректорами российских вузов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду проведет встречу с ректорами российских высших учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Как говорится в сообщении, в заседании примут участие также профильный вице-премьер Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования Михаил Котюков и глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Развитие вузов

На встрече с вице-премьерами 18 июня Медведев поручил Голиковой обеспечить бесперебойное финансирование вузов после разделения Минобрнауки РФ в структуре нового кабмина на два ведомства - Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. В свою очередь, как сообщила тогда Голикова, подписанное положение о Министерстве науки и высшего образования предполагает, что между новым ведомством и Российской академией наук "в течение двух месяцев должен быть разработан порядок взаимодействия по всем вопросам, которые относятся к совместному ведению между этими двумя органами".

В конце июня, на заседании возглавляемого им попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), премьер-министр РФ выразил уверенность, что этот и другие крупнейшие российские вузы должны принимать участие в решении задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, - обеспечить прорыв в науке и образовании. "Недаром при принятии решения о системе органов государственной исполнительной власти мы вновь вернулись к министерству, которое имеет в качестве специального объекта регулирования, в качестве своей главной компетенции, высшее образование", - отметил Медведев.

По его словам, государство направляет значительные деньги на повышение уровня глобальной конкурентоспособности и качество российского образования: с 2013 по 2017 годы на эти цели было выделено более 50 млрд рублей. "Определенные результаты есть: в прошлом году 11 российских университетов вошли в топ-100 ведущих вузов планеты", - заметил председатель правительства, заверив, что поддержка вузов будет продолжена.

25 июня ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил на пресс-конференции, что МГУ и СПбГУ обратились к премьеру с просьбой выделить дополнительное финансирование на развитие этих вузов. "Мы выполняем (майский) указ президента и будем выполнять, но мы считаем, что нам требуется дополнительная государственная поддержка с тем, чтобы мы могли в меньшей степени использовать внебюджетные средства, а использовать их на развитие, на покупку оборудования, на другие проблемы", - сказал тогда ректор МГУ, отметив, что письмо уже находится "в работе".

Дискуссия о госаккредитации

В начале июля стало известно, что представители более 50 ведущих вузов страны направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой существенно изменить нынешнюю систему государственной аккредитации высших учебных заведений. Вузы, в частности, предлагали использовать при оценке организаций высшего образования показатели качества приема: балл ЕГЭ и число победителей и призеров престижных олимпиад, зачисленных на первый курс, оценивать качество научной работы (число публикаций и их цитируемость), качество кадров, соотношение зарплаты преподавателя к средней по региону; проводить независимую оценку знаний студентов, учитывать средний заработок выпускников и т. д.

Между тем, в Рособрнадзоре выразили несогласие с данным обращением, отметив, в частности, что "многое из того, что в письме выдается за новые подходы, уже создано и успешно применяется".

Дискуссии вокруг системы оценки качества образования начались после того, как была лишена госаккредитации "Шанинка" - Московская высшая школа социальных и экономических наук.