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СМИ: еще трое мужчин обвинили Кевина Спейси в домогательствах

Общество
4 июля, 3:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, июля. /ТАСС

Сообщается, что британские правоохранительные органы начали расследования в связи с указанными инцидентами

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Кевин Спейси

Кевин Спейси

© Richard Shotwell/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Еще трое мужчин обвинили голливудского актера Кевина Спейси в домогательствах. Об этом сообщил во вторник американский интернет-ресурс TMZ, специализирующийся на информации из жизни знаменитостей.

По данным его источников, инциденты произошли в Великобритании. Один из выступивших с обвинениями утверждал, что Спейси домогался его в Лондоне в 1996 году. Другой эпизод произошел, по сведениям ресурса, также в британской столице в 2008 году. Еще один мужчина утверждал, что Спейси напал на него с целью совершения сексуального насилия в британском городе Глостер в 2013 году.

Никто из предполагаемых жертв не стал называть своего имени. По данным TMZ, британские правоохранительные органы начали расследования в связи с указанными инцидентами.

Таким образом, в Великобритании проводятся уже шесть разбирательств в отношении американской кинозвезды в связи с утверждениями о домогательствах. Кроме того, в США аналогичные расследования в отношении Спейси ведутся правоохранительными органами в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и штате Массачусетс.

58-летний Спейси дважды становился лауреатом премии "Оскар". В 1996 он получил статуэтку за лучшую роль второго плана в фильме "Подозрительные лица" (1995), а в 2000 году - за лучшую главную роль в картине "Красота по-американски" (1999). Актер также известен по главной роли в сериале "Карточный домик" (2013 - по настоящее время), однако в прошлом году из-за скандала с домогательствами Спейси был уволен из проекта.

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