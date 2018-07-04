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Власти Сирии разместили 2,5 тыс. беженцев в лагере "Джабаб" в провинции Дераа

Общество
4 июля, 5:07 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 4, июля. /ТАСС

За предыдущие сутки около 4 тыс. мирных жителей вышли с территории юго-западной зоны деэскалации

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ДАМАСК, 4 июля. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. беженцев разместились в оборудованном властями Сирии лагере "Джабаб" в провинции Дераа на юго-запале страны, где боевики продолжают оказывать сопротивление правительственным силам, сообщил журналистам начальник пункта временного содержания беженцев Абдуль Хамид аль-Рифай.

"Этот лагерь мы подготовили еще неделю назад, знали, что людей будет много. Сейчас здесь проживают 2,5 тыс. человек. Мы установили палатки и привезли воду. Нам помогают международные гуманитарные организации, но основная помощь поступает от сирийского правительства, выдаём людям матрасы и одеяла, а также лекарства и продукты", - сказал он.

В настоящее время сирийские власти оказывают помощь беженцам из населенного пункта Кафр-Шамс в провинции Дераа, пояснил журналистам начальник пункта пропуска, через который уходят беженцы, Сафан Али Акун.

"Это жест доброй воли со стороны сирийского правительства - мы предоставили мирным жителям, а среди них в основном семьи боевиков, возможность выехать из города, покинуть опасную зону. Мы перевозим их на автобусах. Здесь сразу выдаем еду и воду, при необходимости оказываем медицинскую помощь. Тем, кому негде жить, предлагаем разместиться в палаточном лагере", - сказал он.

Как ранее заявляли в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, за предыдущие сутки почти 4 тыс. мирных жителей вышли с территории юго-западной зоны деэскалации в сирийской провинции Дераа, подконтрольной боевикам.

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