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Тарасанко: круизное судно станет плавучей гостиницей для гостей ВЭФ

Общество
4 июля, 5:11 UTC+3

Гостиницу откроют в лайнере Costa NeoRomantica

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ТАСС, 4 июля. Круизное судно станет плавучей гостиницей для гостей Восточного экономического форума 2018 года, сказал журналистам в среду после заседания Совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО в Петропавловске-Камчатском врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

"Размещать гостей будем с привлечением круизного судна, которое будет работать стационарно как плавучая гостиница. Сегодня там порядка 600 номеров, из них уже 362 номера "Росконгресс" зарезервировал. Также в кампусе (ДВФУ) порядка 4700 номеров у нас остается. Думаю ажиотажа не будет", - сказал Тарасенко.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Приморья, речь идет о лайнере Costa NeoRomantica. Его длина составляет 221 м, а на борту может располагаться до 1,5 тыс. пассажиров в более чем 700 каютах.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке. В оргштабе было заявлено, что в следующем году ВЭФ соберет не менее 7 тыс. человек. ВЭФ-2017 объединил на своей площадке свыше 6 тыс. человек более чем из 60 стран.

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Персоны
Тарасенко, Андрей Владимирович
Темы
Приморский край
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