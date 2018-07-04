Английский болельщик извинился за осквернение в Москве памятника футболисту Черенкову

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Молодой человек извинился за то, что сделал надпись на памятнике футболисту Федору Черенкову около стадиона "Спартак" в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, нарушителем оказался приехавший из Англии болельщик.

"Мужчина, приехавший в Россию из Англии, извинился перед правоохранительными органами за осквернение памятника футболисту Федору Черенкову", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали молодого человека, сделавшего надпись на памятнике известному футболисту. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, по факту нанесения надписи полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законом.