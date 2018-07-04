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Вспышка кори зарегистрирована в Калужской области впервые за три года

Общество
4 июля, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В медучреждения обратились 67 человек

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Вспышка кори зафиксирована в Калужской области. В медучреждения обратились 67 человек, сообщил в среду ТАСС министр здравоохранения региона Константин Баранов.

"На сегодняшний момент можно говорить о вспышке заболеваемости корью. Эпидемии в регионе нет", - сказал он.

По словам министра, в настоящий момент три человека находятся на лечении в Калужском областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД, остальные - на амбулаторном лечении.

Баранов также сообщил, что первым обратившимся за медицинской помощью был не привитый от кори житель цыганского поселка.

В прошлый раз массовое заболевание корью в Калужской области было зафиксировано в 2015 году.

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