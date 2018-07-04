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"Говорящие" светофоры установили на Пушкинской площади в центре Москвы

Общество
4 июля, 14:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Светофоры со встроенным громкоговорителем сообщают, что переход разрешен, а также проговаривают, сколько секунд осталось до окончания действия зеленого света

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Светофоры со встроенным громкоговорителем установили на Пушкинской площади и Берниковской набережной в Москве. На время чемпионата мира по футболу голосовое оповещение продублировали на английском языке, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"Когда на пешеходном переходе загорается зеленый сигнал, на светофоре включается громкоговоритель. Он сообщает горожанам, что переход разрешен, а также проговаривает количество секунд, которое осталось до окончания действия зеленого света. Когда пешеходу загорается красный сигнал, громкоговоритель также предупредит об этом", - приводятся на портале слова заместителя руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрия Горшкова.

Просьбу об установке "говорящих" светофоров горожане могут направить в официальные аккаунты ЦОДД и Дмитрия Горшкова, а также на mos.ru и Единый транспортный портал. Помимо запросов на установку светофоров, москвичи могут корректировать работу уже установленных устройств. На Берниковской набережной светофор оснастили звуковым сообщением, в которое, по просьбе москвичей, добавили фразу о количестве минут до окончания сигнала.

"Светофоры со звуковым модулем позволят слабовидящим пешеходам комфортно переходить дорогу: они точно будут знать, что зеленый сигнал горит еще, например, 20 секунд. К чемпионату мира по футболу мы продублировали голосовое оповещение на английском языке", - отметил Горшков.

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