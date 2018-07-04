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Кандидатов на пост министра культуры Нижегородской области оценят эксперты

Общество
4 июля, 14:13 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 4, июля. /ТАСС

Отбор проходит в рамках региональной программы "Команда правительства", по итогам трех этапов на должность претендуют 245 человек

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июля. /ТАСС/. Экспертная комиссия из семи человек, которая будет оценивать кандидатов на пост министра культуры Нижегородской области, была сформирована в среду. Все выборщики являются работниками культурной сферы с внушительным стажем, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как отметил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, такой подход к отбору кандидатов является беспрецедентным.

"Мы посчитали важным, чтобы экспертная комиссия формировалась не мной, а представителями культурной общественности, людьми, которые максимально компетентны в этом вопросе. Это беспрецедентный подход, мы в этом деле пионеры", - привела пресс-служба слова врио главы региона.

Отбор на пост министра культуры проходит в рамках региональной программы "Команда правительства", которая стартовала в мае 2018 года. По итогам трех этапов на эту должность сейчас претендуют 245 человек. В комиссию по оценке кандидатов также войдут по одному представителю от законодательного собрания и общественной палаты Нижегородской области, два-три представителя исполнительных органов власти.

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