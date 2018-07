Поздравительная открытка с рисунком Леннона выставлена на торги в Лондоне за $15 тыс.

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Поздравительная открытка с рисунком Джона Леннона (1940-1980), сделанная им ко дню рождения супруги Джорджа Харрисона - Патти Бойд, выставлена на аукцион Bonhams в Лондоне. Раритет, согласно сообщению аукционеров, предварительно оценен в £12 тыс. ($15,8 тыс.).

Леннон изобразил самого себя, сидящего обнаженным в пяти разных позах со скрещенными ногами, в солнечных очках и с ожерельем из бисера на круглой открытке диаметром 14 см по случаю 24-летия первой жены Харрисона. Под рисунком надпись Happy Birthday from John and Syn ("С днем рождения от Джона и Син[тии]"). Причем, буквы J и С перевернуты. Открытку выставила на продажу сама Бойд, которая долгие годы хранила ее как память.

Леннон состоял в браке в Синтией Пауэлл с 1962 по 1968 год. С 1969 по 1980-й был женат на Йоко Оно.

"Джон Леннон подарил свое произведение Бойд в день рождения 17 марта 1968 года, когда все четверо находились в Индии, - уточнил представитель аукционеров Стивен Мэйкок. - Участники группы The Beatles находились там в феврале и марте. Известно, что Леннон сделал тогда по меньшей мере две открытки, вторую для вокалиста рок-группы The Beach Boys Майка Лава". "Спрос на рисунки Леннона, который был плодовитым рисовальщиком каракулей, очень высок, - приводит слова Мэйкока газета Daily Express. - Это довольно интимная вещь, и многие коллекционеры были бы просто счастливы приобрести такую вещь", - констатировал он. Торги пройдут 18 июля.

The Beatles была создана в 1960 году и распалась в 1970 году. После этого все четверо музыкантов - Джон Леннон (1940-1980), Пол Маккартни, Джордж Харрисон (1943-2001) и Ринго Старр - начали сольные карьеры. Журнал Rolling Stone поставил группу на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Ливерпульская четверка является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории: число реализованных копий ее аудиозаписей превысило 600 млн. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США. Группа также стала обладательницей десяти премий Grammy, а журнал The Time коллективно включил участников The Beatles в число самых влиятельных персон ХХ века.