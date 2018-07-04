Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании на заседании Палаты общин

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Голосовой помощник Siri, установленный на смартфонах компании Apple, прервал заседание Палаты общин британского парламента, отреагировав на речь владельца, министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который зачитывал обращение на тему ситуации в Сирии. Об этом сообщила газета The Independent.

Голосовой помощник, который можно активировать, произнеся по-английски фразу "Hey Siri", судя по всему, спутал эту команду с названием страны, о которой рассказывал министр.

"Я нашел кое-что в интернете по запросу: "Силы демократической Сирии", поддерживаемые дурным предчувствием...", - раздался голос из кармана министра. "Это еще что за ерунда?" - воскликнул Уильямсон под звонкий хохот членов парламента.

За секунды до этого министр обороны рассказывал о вооруженных формированиях "Сил демократической Сирии", поддерживаемых авиацией международной коалиции. Голосовой помощник спутал слово coalition (коалиция) с premonition (дурное предчувствие) и приступил к поиску дополнительной информацией по теме. "Я извиняюсь за это. Не так часто вас перебивает собственный мобильный телефон", - обратился министр к парламентариям. "Что ж, я, пожалуй, продолжу, теперь уже без помощи и поддержки Siri, - добавил он.

Как сообщила The Independent, это первый случай в истории британского парламентаризма, когда в ход дискуссии в высшем законодательном органе Соединенного Королевства вмешался мобильный телефон.

Ранее эксперты газеты The Wall Street Journal отмечали по итогам прошедшей в начале июня в Калифорнии конференции разработчиков программного обеспечения, где компания Apple представила новую версию iOS, что голосовой помощник Siri ежемесячно обрабатывает до 10 млрд запросов.