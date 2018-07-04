Мэр Москвы вручил премии в области архитектуры и градостроительства

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города Москвы в области архитектуры и градостроительства, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии награждения, которая прошла в среду в столичной мэрии.

"Впервые мы подводим итоги и награждаем премией в области архитектуры и градостроительства. <...> То, что вы делаете, остается, без всякого преувеличения, на века. От вашего умения и таланта зависит, как будет выглядеть наш город, будут ли его любить, будут ли им гордиться", - сказал он, обратившись к лауреатам премии.

Собянин отметил актуальность вручения премии в период, когда в столице реализуется программа реновации. "Очень важно сейчас при программе реновации создавать новые образцы жилых домов, чтобы они украшали город, не опускали, не делали его "серым", чтобы наши объекты соцкультбыта были украшением района, а не серым пятном. Тогда раз за разом наш город будет меняться, мы будем больше его любить и гордиться", - добавил мэр.

Премия города Москвы в области архитектуры и градостроительства была учреждена в 2017 году и присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных архитектурных проектов, реализация которых будет способствовать формированию комфортной городской среды в столице. Награждение лауреатов приурочено к празднованию Дня архитектора, которое ежегодно отмечается 1 июля.

На соискание первой премии города Москвы в области архитектуры и градостроительства номинанты были выбраны из 1,5 тыс. проектов, получивших архитектурно-градостроительное решение Москомархитектуры в 2017 году, на победу в каждой из пяти номинаций претендовало в среднем 3-6 проектов. Каждая номинация отмечена денежным призом в 1 млн рублей. Лауреатами премии стали 17 человек, представляющих пять творческих коллективов.

Так, премиями отметили авторов проекта детского сада на 220 мест на Варшавском шоссе, жилых домов на Аминьевском шоссе и улице Большая Полянка, офисного здания с подземной автостоянкой на Ленинградском проспекте, а также пансионата для детей с онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями в поселке Переделкино. Часть объектов уже строятся.