На восстановление исторической части Торжка направят почти 2 млрд рублей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Почти 2 млрд рублей направят на восстановление исторического центра города Торжка Тверской области, большую часть инвестиций предоставит банк развития БРИКС. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Новый банк развития БРИКС одобрил предоставление средств в объеме около 1,5 млрд рублей на реализацию проекта "больших инвестиций" по комплексному развитию территории и инфраструктуры малых исторических поселений в Торжке Тверской области. С учетом федеральных, региональных и муниципальных ассигнований общий объем финансирования работ составит порядка 2 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Восстановление исторической части Торжка предусматривает реконструкцию и благоустройство комплекса Путевого дворца, здания присутственных мест, дома городничего и казначея, жилого дома XIX века, где сейчас располагается комплексный центр социального обслуживания граждан. Также планируется благоустройство старинного сквера "Городской бульвар", площади Революции, Тверецкой набережной, сквера на улице Студенческой и ряда других объектов.

"По завершении реализации проекта в Торжке будет сформирован единый культурно-туристический комплекс, в который, в том числе войдет и знаменитая гостиница Пожарских. Учреждение восстановлено за счет федеральных средств, в следующем году его планируется открыть для туристов", - добавили в пресс-службе.

Планируемый срок проведения работ - до 2025 года. "Реализация проекта будет вестись при участии правительства Тверской области и местной администрации, Министерства культуры РФ, Фонда инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга", - уточнили в пресс-службе.

В 2018 году Торжок вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Город получит грант в размере до 50 млн рублей на проведение реновации территории восточной части парка культуры и отдыха, работы намечены на 2019 год.