Комитет Госдумы поддержал законопроект о выборе дня бракосочетания

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, предоставляющий россиянам право самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака. Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.

Законопроект поступил в электронную базу данных Госдумы в конце июня. На сегодняшний день брак регистрируется через месяц после подачи в ЗАГС заявления. Предлагаемые поправки дадут возможность самостоятельно выбирать время и дату государственной регистрации брака, подавать заявление можно будет не позднее чем за месяц и не ранее чем за год до желаемой даты.

Как отмечают разработчики законопроекта, существующая сейчас система неудобна для будущих молодоженов и препятствует регулированию загруженности органов ЗАГС. "Кроме того, данными нормами создается коррупционная составляющая при государственной регистрации брака вследствие наличия значительного количества граждан, желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты, но не имеющих возможности подать заявление о вступлении в брак в соответствующую дату", - говорится в пояснительной записке.

Ранее на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщал, что принятие данного законопроекта сделает более честной запись на "красивые даты". После вступления изменений в силу, добавил Медведев, люди смогут подать заявление за год до даты планируемого торжества, самостоятельно определив день. Причем сделать это можно будет лично (в ЗАГСе) или дистанционно (через портал госуслуг).