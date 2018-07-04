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Госдума приняла в I чтении проект о запрете рекламы услуг по написанию дипломов и курсовых

Общество
4 июля, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Документ, в частности, предполагает введение штрафов для юрлиц до 50 тыс. рублей, для физлиц - до 2,5 тыс. рублей

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на недопущение рекламы услуг по написанию выпускных квалификационных работ и иных работ, связанных с аттестацией в образовательной деятельности и в сфере науки (дипломов, курсовых, диссертаций и пр.). Законопроект инициирован правительством РФ.

"Возникновение проблемы обусловлено широким распространением услуг по подготовке и написанию работ. Размещение рекламы услуг по подготовке и написанию работ стимулирует потребителей использовать эти услуги, что оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся, на результаты оценки научной квалификации лиц, подготавливающих работы в государственной системе научной аттестации", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предполагается, что установление на федеральном уровне запрета рекламы оказания услуг по подготовке и написанию работ будет способствовать снижению распространения данных услуг, а также повышению защищенности результатов интеллектуальной деятельности, в том числе при использовании в своих интересах лицом, оказавшим такие услуги, результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц, считают в кабмине.

Принятие законопроекта позволит включить недопущение рекламы услуг по подготовке и написанию соответствующих работ в число запрещенных к рекламированию товаров (услуг), изъятых из оборота, ограниченных в обороте или для оборота которых требуется соответствующая лицензия (разрешение).

"Таким образом, для потребителя и продавца такой услуги она приобретает оттенок не вполне законной деятельности", - говорится в сопроводительных материалах к документу. В случае принятия законопроекта продавцы услуг смогут быть подвергнуты административным штрафам за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии - соответствующее правонарушение может повлечь за собой штрафы для юрлиц до 50 тыс. рублей, для физлиц - до 2,5 тыс. рублей.

"Предлагаемые законопроектом меры направлены также на повышение качества подготовки обучающихся по соответствующим образовательным программам. Самостоятельная подготовка обучающимися указанных работ обеспечит образовательным организациям возможность объективно оценивать качество освоения обучающимися образовательных программ, а институциям в системе государственной научной аттестации - объективность в присуждении научных квалификаций", - говорится в пояснительной записке.

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