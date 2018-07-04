В Госдуме разработают новый законопроект о защите трудовых прав женщин

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новый законопроект о защите трудовых прав женщин будет разработан в Госдуме на основе масштабного исследования, сообщила зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

"Мы заказали исследование масштабное, системное, на базе которого мы будем делать новый законопроект о защите прав женщин в трудовых отношениях. Мы хотим вернуться после отпуска [в начале осенней сессии] и сразу начать в составе рабочей группы. Соберем представителей всех министерств и разработаем новый современный закон, потому что проблема существует", - сказала она в среду на заседании комитета, добавив, что исследование должно быть подготовлено к 30 ноября.

Вопрос был поднят во время обсуждения комитетом законопроекта 2003 года о гендерном равенстве. Речь идет о проекте федерального закона "О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в РФ", который был внесен в Госдуму в 2003 году группой депутатов, в числе которых был и Вячеслав Володин, занимающий ныне должность спикера нижней палаты парламента. В том же году инициатива была принята в первом чтении.

Комитет рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект во втором чтении в связи с утратой им актуальности. "Положения законопроекта, принятого в первом чтении более 10 лет назад, устарели, при этом его актуализация не может не затронуть концептуальных положений", - говорится в заключении комитета. Как отметила глава комитета Тамара Плетнева, о необходимости отклонить законопроект заявлял и сам Володин.