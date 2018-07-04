Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Госдуме разработают новый законопроект о защите трудовых прав женщин

Общество
4 июля, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина отметила, что документ будет создан на основе масштабного исследования

Поделиться
Материал из 1 страницы
Зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина

Зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Новый законопроект о защите трудовых прав женщин будет разработан в Госдуме на основе масштабного исследования, сообщила зампредседателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

"Мы заказали исследование масштабное, системное, на базе которого мы будем делать новый законопроект о защите прав женщин в трудовых отношениях. Мы хотим вернуться после отпуска [в начале осенней сессии] и сразу начать в составе рабочей группы. Соберем представителей всех министерств и разработаем новый современный закон, потому что проблема существует", - сказала она в среду на заседании комитета, добавив, что исследование должно быть подготовлено к 30 ноября.

Вопрос был поднят во время обсуждения комитетом законопроекта 2003 года о гендерном равенстве. Речь идет о проекте федерального закона "О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в РФ", который был внесен в Госдуму в 2003 году группой депутатов, в числе которых был и Вячеслав Володин, занимающий ныне должность спикера нижней палаты парламента. В том же году инициатива была принята в первом чтении.

Комитет рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект во втором чтении в связи с утратой им актуальности. "Положения законопроекта, принятого в первом чтении более 10 лет назад, устарели, при этом его актуализация не может не затронуть концептуальных положений", - говорится в заключении комитета. Как отметила глава комитета Тамара Плетнева, о необходимости отклонить законопроект заявлял и сам Володин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Пушкина, Оксана Викторовна Плетнева, Тамара Васильевна Володин, Вячеслав Викторович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Расследование отравления двух человек неизвестным веществом близ Солсбери набирает обороты
2
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
3
"Нафтогаз" сообщил о возобновлении ареста активов "Газпрома"
4
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
5
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
6
Песков не стал комментировать сообщения о рисках повторения кризиса 1998 года
7
Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании на заседании Палаты общин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости