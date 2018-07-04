Комитет Госдумы выступил за бесплатную регистрацию и маркировку домашних животных

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды на заседании в среду выступил за бесплатную регистрацию и маркировку домашних животных и сформулировал замечания к соответствующему законопроекту, разработанному Минсельхозом РФ, которые будут направлены в этом ведомство, а также в Минюст РФ.

Проект закона, направленный на совершенствование системы учета животных, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, документ предусматривает введение учета и маркировки в том числе домашних животных.

Открывая заседание, председатель комитета Владимир Бурматов ("Единая Россия") отметил, что Минсельхоз уже в третий или четвертый раз поднимает эту тему, и каждый раз она производит большой социальный эффект. Он напомнил, что в августе исполнится три года с тех пор, как должна была заработать система регистрации всех животных (кроме тех, что обитают в естественной среде), в том числе кошек и собак, что предусмотрено принятым в 2015 году законом "О ветеринарии".

"Сегодня мы можем констатировать, что она не работает совершенно", - отметил политик. По его словам, территориальные подразделения Россельхознадзора регистрируют только отдельные виды животных - крупный рогатый скот, свиней и пчел.

"Ряд регионов пошел на принятие региональных законов, чтобы хоть как-то этот вопрос начать решать, потому что нельзя вывезти за границу нечипированную собаку, а правовых условий для ее регистрации не создано, - констатировал депутат. - У людей возникает масса вопросов. И теперь мы видим, что появилась новая инициатива".

Вопросы комитета

Бурматов сообщил, что комитет изучил предложенный законопроект, и он вызвал большое количество вопросов к ведомству.

"Первое: если вводим регистрацию, то она должна быть обязательной, - считает глава комитета. - Второе: мы настаиваем на ее бесплатности". "В противном случае бабушка, у которой 15 котов, не регистрировать их пойдет, а топить", - предупредил он.

По словам парламентария, установка чипа стоит около 2,5 тыс. рублей, при этом во многих ветеринарных клиниках перед этим еще попросят привить животное, и это еще определенная сумма. "Необходимо предусмотреть бесплатные методы маркировки. Например, это могут быть идентификационные наклейки на ошейники", - считает он.

"Третье: Минсельхоз хочет вводить регистрацию как меру борьбы с эпидемиями заболеваний среди животных", - пояснил Бурматов. "Но, с одной стороны, основными разносчиками заболеваний являются подвальные крысы и другие грызуны, которых никто никогда, понятное дело, не зарегистрирует, а с другой, нам непонятно, как будет осуществляться учет и маркирование животных, которые также могут являться переносчиками заразных болезней и находятся на содержании у граждан в квартирах, частных домах, но которые не включены в перечень видов животных, подлежащих учету и маркированию (барсуки, белки, морские свинки и так далее)", - озвучил он позицию комитета.

По словам политика, законопроектом предлагается регистрировать и маркировать рыб и иных водных животных. "К нам поступает множество обращений [с вопросом], каким образом это делать", - сказал он.

Пятый вопрос состоит в том, будут ли нормы об учете и маркировке распространяться на безнадзорных животных, указал парламентарий, отметив, что такой учет должен вестись.

Шестой вопрос депутатов комитета касается ответственности за невыполнение норм закона. "Разработаны ли уже соответствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях? - подчеркнул Бурматов. - С 2015 года не были подготовлены ведомственные акты, которыми можно было это все отрегулировать, четвертый раз вносится закон, который не проходит согласительные процедуры".