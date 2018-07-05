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Васильева и Фурсенко обсудят образование будущего с участниками "Территории смыслов"

Общество
5 июля, 0:24 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 5, июля. /ТАСС

Цель тематической смены форума - выявить образовательные тренды, которые помогут установить связь педагогов с учениками с учетом вызовов нового времени

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ВЛАДИМИР, 5 июля. /ТАСС/. Помощник президента России Андрей Фурсенко и министр просвещения РФ Ольга Васильева станут гостями тематической смены "Образование будущего", которая открывается в четверг на Всероссийском молодежном образовательном форума "Территория смыслов на Клязьме" во Владимирской области. Итогом работы смены станет концепция программы развития социальной вовлеченности для учеников, сообщили в пресс-службе форума.

"Участниками второй смены форума - "Образование будущего" станут молодые учителя школ и вузовские преподаватели, председатели, координаторы, кураторы и вожатые Российского движения школьников, представители студенческих СМИ и блогеры. Среди гостей форума ожидаются министр просвещения Ольга Васильева и помощник президента России Андрей Фурсенко", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Спикерами смены также выступят инноваторы в сфере образовательных онлайн-проектов, представители Российского движения школьников, молодые учителя и руководители школ с новым взглядом на учебный процесс.

"Цель смены - выявить образовательные тренды, которые помогут установить связь педагогов с учениками с учетом нового времени, когда школьники книгам предпочитают планшеты, отвлекаются от уроков на смартфон и игнорируют традиционные форматы обучения, больше увлекаясь учебным видео и приложениям. Итогом работы почти 1 тыс. молодых специалистов образовательной смены станет концепция программы развития социальной вовлеченности для учеников", - добавили в пресс-службе форума.

Форум "Территория смыслов" проходит во Владимирской области с 27 июня по 12 августа. В этом году он примет шесть тематических смен - "Новые возможности развития студенческих объединений" (27 июня - 3 июля), "Образование будущего" (5-11 июля), "Цифровой мир" (13-19 июля), "Поколение доброй воли" (21-27 июля), "Эффективная политика" (29 июля - 4 августа), "Молодежная команда страны" (6-12 августа). Участниками форума станут около 6 тыс. молодых людей со всей страны.

Новым форматом работы на форуме станут тренд-сессии - авторская программа личностного развития, основанная на поиске и формулировании трендов, их всестороннем рассмотрении и эффективном поиске решений отраслевых задач. Особое внимание в программе уделяется личностному развитию молодых людей. По итогам смены для каждого будет составлен персональный трек-лист действий по достижению целей и план его реализации на год. Организатором форума "Территория смыслов на Клязьме" выступает Росмолодежь.

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