Более 4 млрд рублей выделили на первый этап строительства больницы на Камчатке

ТАСС, 5 июля. Более 4 млрд рублей выделено из федерального бюджета на первый этап строительства нового комплекса краевой больницы в Петропавловске-Камчатском. Общая стоимость проекта - около 13 млрд рублей, средства регион получит в рамках единой субсидии на реализацию комплексного плана социально-экономического развития региона, сказал в четверг журналистам министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

"Защитили (в рамках плана социально-экономического развития региона) один объект - больница, которая дорогостоящая. Стоимость проекта почти 13 млрд рублей, сегодня мы получили финансирование первой очереди [в размере 4 млрд рублей]. Поставили приоритеты..", - сказал Козлов.

Ранее сообщалось, что правительство Камчатского края во время Восточного экономического форума в 2016 году подписало меморандум с Республикой Корея о строительстве комплекса Камчатской краевой больницы. Сейчас строительство идет за счет средств краевого бюджета. В перспективе больничный комплекс будет состоять из диагностического центра и нескольких лечебных корпусов на 400 койко-мест.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, строительство нового комплекса больницы - это один из этапов создания доступной среды для жителей региона. "Вместе с тем, у нас на листе ожидания есть несколько объектов, которые как раз направлены на то, чтобы комфортную среду обитания создать. Это не только больницы, спортивные комплексы, это другие социальные объекты. И, начиная с 2019 года, такая возможность представится, будут финансовые средства выделены", - сказал он.