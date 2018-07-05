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Марина Ракова будет курировать проект по вхождению школ РФ в первую десятку в мире

Общество
5 июля, 11:24 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 5, июля. /ТАСС

Глава Минпросвещения Ольга Васильева отметила, что ведомство уже разработало основы для реализации нацпроекта

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СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Фонд новых форм развития образования под руководством Марины Раковой займется реализацией национального проекта по вхождению российских школ в десятку лучших в мире. Об этом сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева на Всероссийском совещании региональных министров образования в Сочи.

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В соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина, к 2024 году Минпросвещения должно обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, в частности вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

"Мною было принято решение о наделении функциями проектного офиса для разработки национального проекта команды Фонда новых форм развития образования под руководством Марины Николаевны Раковой", - сказала Васильева. Министр также добавила, что основы нацпроекта ведомством уже разработаны, и в этой работе приняли участие эксперты и заинтересованные федеральные ведомства.

"Основная часть проекта будет реализовываться в регионах, в том числе за счет поддержки регионов. И в этом смысле для нас важно выстроить единую работу федерального проектного офиса и субъектов с учетом особенностей проектного подхода - это и ответственные за проект на уровне министра образования региона, и соответствующий проектный офис в регионе", - отметила Васильева, уточнив, что реализация планируемых мероприятий в рамках нацпроекта будет осуществляться во всех субъектах.

По словам Васильевой, в ближайшие время регионы получат все необходимые проектные документы. "Прошу вас оперативно их рассмотреть, согласовать и обеспечить преемственность ключевых решений", - обратилась министр к своим региональным коллегам.

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