Как выбрать качественные овощи и фрукты

Где покупать овощи и фрукты?

Плодоовощная продукция и бахчевые должны продаваться в специализированных местах — на сельскохозяйственных рынках, в магазинах или торговых павильонах. Там реализуются товары, прошедшие санитарно-ветеринарную экспертизу в лабораториях, подведомственных органам ветеринарного надзора. Такая проверка гарантирует безопасность сельхозпродукции.

Не стоит приобретать продукты в местах несанкционированной торговли, вдоль трасс, на стихийных рынках.

Место торговли должно быть чистым, там как минимум должен быть рукомойник для персонала, емкости для сбора отработанной воды, мыло, дезинфицирующие средства, полотенце.

Продавец должен быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду, специальный головной убор и нагрудный фирменный знак организации-продавца с его именем и названием фирмы.