Как выбрать качественные овощи и фрукты

Летом ассортимент овощей и фруктов на российских прилавках радует разнообразием. Продавцы предлагают покупателям не только импортную продукцию, но и товары местных производителей.
ТАСС вместе с Роспотребнадзором подготовил рекомендации, как выбрать качественную картошку, капусту, томаты, яблоки и другую плодоовощную продукцию.
Плодоовощная продукция и бахчевые должны продаваться в специализированных местах — на сельскохозяйственных рынках, в магазинах или торговых павильонах. Там реализуются товары, прошедшие санитарно-ветеринарную экспертизу в лабораториях, подведомственных органам ветеринарного надзора. Такая проверка гарантирует безопасность сельхозпродукции.
Не стоит приобретать продукты в местах несанкционированной торговли, вдоль трасс, на стихийных рынках.
Место торговли должно быть чистым, там как минимум должен быть рукомойник для персонала, емкости для сбора отработанной воды, мыло, дезинфицирующие средства, полотенце.
Продавец должен быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду, специальный головной убор и нагрудный фирменный знак организации-продавца с его именем и названием фирмы.
Покупатель вправе убедиться в безопасности продаваемого товара. Для этого он может потребовать у продавца показать товарно-сопроводительную документацию. На каждый продукт должен быть сертификат соответствия либо сведения о декларации о соответствии. В документе должен быть указан орган, его выдавший, номер и срок действия.
На внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Нельзя продавать испорченные, гнилые овощи и фрукты, товар с поврежденной кожурой или порезанный на несколько частей.
Лучше приобретать сезонные овощи и фрукты. В ранних плодах может быть повышенное содержание нитратов.
Еще овощи должны пахнуть. Спелые плоды отличает сильный приятный запах. Если естественного запаха нет, то, скорее всего, они были обработаны "химией", позволяющей увеличить сроки хранения.
Покупая картофель, нужно выбирать клубни без механических повреждений и зеленых пятен. Они появляются при неправильном хранении. Такой картофель долго пролежал на свету, и в нем образовалось опасное для здоровья вещество соланин.
При покупке томатов на веточке нужно обратить внимание на саму ветку. Она должна быть упругой, однотонного зеленого цвета. Это значит, что томаты были сорваны не так давно и они свежие. Кроме того, в мякоти томатов не должно быть белых прожилок. Это признак использования нитратов. А еще у правильных томатов тонкая кожица.
Цвет покупаемой моркови должен быть не очень ярким, однородным, без желтых и зеленых вкраплений. Откажитесь от покупки крупной моркови, поскольку при ее выращивании, скорее всего, использовалась "химия".
Приобретая яблоки, нужно обращать внимание на кожуру. Если она скользкая и липкая, значит, фрукт обрабатывался дифенилом (это пищевой консервант). Чтобы его удалить, фрукт нужно вымыть с мылом. Или просто удалить кожуру.
Капуста, выращенная без вредных удобрений, имеет тонкие и ровно окрашенные листья. Кочаны должны быть без темных пятен, зачищенные до плотно облегающих листьев.
А при покупке огурцов нужно обращать внимание на хвостик — он должен быть упругий. Если огурцы мягкие, то их лучше не покупать.
Мария Селиванова