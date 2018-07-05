В Третьяковке объяснили, почему считают экскурсией группу из одного человека

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Третьяковская галерея в ответ на жалобы посетителей разъяснила, почему в правилах посещения указана численность экскурсионной группы от одного человека.

Это связано с деятельностью недобросовестных "экскурсоводов", сообщает пресс-служба галереи в четверг.

Ранее стало известно о нескольких инцидентах, когда посетителей галереи якобы просили покинуть музей из-за проведения нелегальных экскурсий, так как у них отсутствовал бейдж гостевого гида. Особое внимание интернет-пользователей привлек пункт на сайте галереи, в котором указано, что численность экскурсионной группы - "от 1 до 20 человек".

"Многих смущает в наших правилах то, что ведение неоформленных экскурсий у нас не разрешено даже для одного человека. Это мера вынужденная - есть люди, которые не стесняются ловить за рукав идущих по улице ко входу в Галерею посетителей и предлагать именно такую "частную" экскурсию для 1-2 человек. А в залах на вопросы работников музея они отвечают, что не проводят экскурсию, а просто общаются с друзьями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что сотрудники галереи "достаточно компетентны и опытны, чтобы отличить компанию друзей от людей, ведущих незаконную коммерческую деятельность". "Необходимо помнить, что любая несанкционированная коммерческая деятельность в Третьяковской галерее запрещена", - подчеркнули в музее.

О жалобах

В середине июня несколько сотрудников МГУ им. Ломоносова, кандидаты исторических наук, опубликовали открытое обращение к Министерству культуры РФ. В нем они заявили, что вместе с несколькими аспирантами и студентами пришли на выставку Василия Верещагина на Крымском Валу и во время посещения обменивались впечатлениями от выставки. Как говорят авторы обращения, к ним подошел сотрудник безопасности музея и сообщил, что экскурсии запрещены. При выходе из галереи, как говорится в обращении, их ждали два сотрудника безопасности, лейтенант МЧС и сотрудница музея, которые разъяснили группе историков "незаконность" их "экскурсии".

В начале июля в социальной сети Facebook появилась информация о схожем инциденте. Пользователь Tnargime Rnni, не называющий своего имени, рассказал, что отправился на выставку со знакомыми. Гуляя по экспозиции, они также обменивались мнениями об увиденном, и смотрительница сделала им замечание, заявив, что "несогласованные экскурсии запрещены". По словам пользователя, позднее к ним подошел сотрудник службы безопасности с просьбой предъявить бейдж гостевого гида. Так как бейджа не было, Tnargime Rnni попросили покинуть музей.

Пресс-служба галереи отмечает, что такие жалобы на сотрудников Третьяковки возникли из-за новых бейджей, введенных для проведения групповых занятий и экскурсий. "Правила проведения и оформления экскурсий и занятий не менялись в Третьяковской галерее около 20 лет. Они принципиально не отличаются от тех, которые установлены в других крупных музеях мира и нашей страны, например, в Музеях Московского Кремля. Новостью является только то, что с 15 мая 2018 года в Третьяковской галерее введены специальные бейджи для проведения групповых занятий/экскурсий. Они позволяют службам по работе с посетителями выявлять не оформленные должным образом группы", - говорится в сообщении.

Деятельность любого специалиста в залах галереи должна быть идентифицирована, "для этого сотрудники Третьяковской галереи обеспечиваются именными бейджами, а сторонние специалисты получают бейджи, на которых указано "ГИД-гость".

Правила экскурсионного обслуживания в Третьяковке

На сайте Третьяковской галереи опубликованы Правила экскурсионного обслуживания, в частности, порядок ведения экскурсий. Там говорится, что допустимый размер группы при проведении экскурсий штатными и внештатными сотрудниками галереи - от 1 до 20 человек. Также в правилах сказано, что на время проведения экскурсий выдаются бейджи. Их выдача штатным и внештатным экскурсоводам, методистам галереи и сотрудникам других отделов происходит при наличии экскурсии в электронном журнале экскурсий.

В тексте на сайте говорится, что галерея имеет право прервать и запретить проведение экскурсии при отсутствии у ведущего бейджа. Кроме того, в случае нарушения других правил, указанных в положении, уполномоченные лица имеют право сделать замечание или потребовать прекращения экскурсии. Лица, нарушившие правила, могут быть удалены сотрудниками отдельного батальона по охране объектов галереи или сотрудниками службы безопасности, а "при наличии к тому оснований - задержаны и доставлены в органы внутренних дел".