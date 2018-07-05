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СМИ: в Нидерландах из музея украли ампулу с ядом кураре

Общество
5 июля, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

При попадании яда южноамериканского происхождения в кровь происходит паралич мышц и остановка дыхания

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ТАСС, 5 июля. Небольшая ампула со смертельным ядом украдена в среду из музея Бургаве в городе Лейден в Нидерландах. Об этом в четверг сообщил информационный портал NL Times.

По его сведениям, неизвестный украл сейф в котором находилась стеклянная ампула с ядом кураре, которым южноамериканские туземцы смазывают наконечники стрел. Емкость находилась в небольшой коробке, размером с кубик сахара.

Полиция выясняет было ли украдено что-либо еще кроме отравляющего вещества. "Мы занимаемся расследованием. В первую очередь срочно ищем яд", - приводит портал слова представителя полиции.

Яд кураре получают из нескольких растений, произрастающих в Латинской Америке. При попадании яда в кровь происходит паралич мышц, что приводит к остановке дыхания и затем к смерти.

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