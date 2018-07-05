Зарплату учителям и врачам Подмосковья поднимут с 1 сентября

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Власти Московской области намерены поднять зарплату врачам, учителям, медицинскому персоналу и служащим культуры в муниципальной сфере. Об этом журналистам заявил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам выступления в Московской областной думе.

"С 1 сентября мы повышаем врачам [зарплату] на 15% и учителям - чуть меньше, но тоже повышаем заработные платы. Среднему медицинском персоналу и служащим культуры в муниципальной сфере. Они часто остаются забытыми, мы с этого года с 1 сентября зарплату им поднимем", - сказал Воробьев.

Он добавил, что увеличивать зарплату позволяет устойчивый экономический рост региона. "3,6% экономического роста позволяют нам усиливать ассигнования в социальную сферу, в том числе обращать внимание на материальное обеспечение врачей и учителей", - пояснил губернатор.