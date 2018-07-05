Минтруд: более 1 млн россиян прошли обучение на курсах компьютерной грамотности

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Более 1 млн россиян пенсионного и предпенсионного возраста прошли обучение на курсах компьютерной грамотности, организованных Минтрудом совместно с Союзом пенсионеров России.

Об этом в эфире радиостанции "Радио России" в четверг сообщил замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов.

"Мы уже восьмой год совместно с Союзом пенсионеров реализуем такой большой социальный проект, как обучение компьютерной грамотности лиц пенсионного и предпенсионного возраста. <...> Мы уже больше миллиона людей обучили курсам компьютерной грамотности, они получили сертификаты", - сказал он.

По словам Пудова, курсы также предусматривают обучение работе с правовыми системами, системой ЖКХ, порталом госуслуг и так далее. Он также сообщил, что Минтруд предусматривает необходимость выделения ресурсов на обучение и переквалификацию лиц предпенсионного возраста для того, чтобы обеспечить их рабочими местами и сбалансировать рынок труда.

"Мы понимаем, что надо это [прохождение переквалификации] делать не за последние два года перед пенсионным возрастом, а раньше, с тем, чтобы у людей возникла более потенциальная перспектива: за пять лет, может быть, за десять, - отметил Пудов. - Это тоже в рамках общественного обсуждения проходить - получить новые формы образования".

Правительство 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет для женщин к 2034 году. Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Планируется, что документ будет рассмотрен до конца июля только в первом чтении, последующие чтения он пройдет осенью.