Кузнецова поддерживает инициативу учреждения в России Дня отца

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддерживает инициативу учреждения нового праздника - Дня отца.

"Да, я считаю, это важно. У нас есть День матери, День семьи, День ребенка. Поэтому я считаю, что это абсолютно адекватно. Более того, в России есть уже опыт проведения этого дня [в регионах], есть международный День отца, он празднуется, поэтому, я думаю, России хорошо бы установить свой праздник", - сказала она в четверг, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в ходе заседания группы экспертов с участием Кузнецовой обсуждалась инициатива общественников установить "в целях повышения социальной значимости отцовства День отца и отмечать его в последнее воскресенье октября".

В середине июня депутат от КПРФ, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева внесла в Госдуму законопроект, предлагающий установить в России новый общенациональный праздник - День отца, который будет отмечаться в конце октября.