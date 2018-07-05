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Кузнецова поддерживает инициативу учреждения в России Дня отца

Общество
5 июля, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Новый праздник предлагают отмечать в последнее воскресенье октября

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддерживает инициативу учреждения нового праздника - Дня отца.

"Да, я считаю, это важно. У нас есть День матери, День семьи, День ребенка. Поэтому я считаю, что это абсолютно адекватно. Более того, в России есть уже опыт проведения этого дня [в регионах], есть международный День отца, он празднуется, поэтому, я думаю, России хорошо бы установить свой праздник", - сказала она в четверг, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в ходе заседания группы экспертов с участием Кузнецовой обсуждалась инициатива общественников установить "в целях повышения социальной значимости отцовства День отца и отмечать его в последнее воскресенье октября".

В середине июня депутат от КПРФ, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева внесла в Госдуму законопроект, предлагающий установить в России новый общенациональный праздник - День отца, который будет отмечаться в конце октября.

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
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