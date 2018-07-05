Минюст подтвердил первый случай штрафа за невыполнение требований к СМИ-иноагенту

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минюст России подтвердил первый случай штрафа иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, за невыполнение требований законодательства.

"В нарушение законодательства Российской Федерации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) в установленный срок не представило в Минюст России отчет о своей деятельности, совершив тем самым административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.7.5-2 КоАП РФ ("Непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента")", - сообщили в Минюсте.

В отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении, который рассмотрен 5 июля мировым судьей судебного участка №423 Тверского района Москвы. Судья назначил штраф в размере 100 тыс. рублей.

В Минюсте напомнили, что "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) было включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, 5 декабря 2017 года.

Как и другие НКО-иноагенты, иностранные СМИ, включенные в перечень, обязаны раз в полгода (не позднее 15 января и 15 июля) предоставлять отчет о своей деятельности и персональном составе руководящих органов, а ежеквартально (не позднее 15 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября) - отчет о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, и о фактическом расходовании и использовании денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников. Также СМИ-иноагенты обязаны проводить аудит своей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляя в Минюст РФ аудиторское заключение не позднее 15 апреля за предыдущий год.

5 декабря прошлого года Минюст РФ признал иноагентами девять иностранных СМИ: "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее время", татаро-башкирскую службу "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии".