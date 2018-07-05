Курортный сбор в Краснодарском крае нужно будет оплатить в первый день отдыха

ТАСС, 5 июля. Отдыхающие на территории Краснодарского края должны будут оплатить курортный сбор в первый день пребывания в регионе, сообщила в эфире телеканала ОТР заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

В июле 2017 года в России был принят закон о введении курортного сбора. С 1 мая эксперимент по развитию курортной инфраструктуры стартовал в двух регионах - Алтайском и Ставропольском краях, на территории Краснодарского края действие эксперимента начнется с 16 июля этого года, в Крыму - с 1 мая 2019 года.

"В Краснодарском крае <…> курортный сбор нужно будет оплатить в момент въезда", - сказала Рухуллаева, пояснив, что это сделано для удобства отдыхающих, которым не придется возвращаться к оплате в конце отдыха.

В то же время в Ставропольском крае оплатить курортный сбор можно в любой момент - до выезда.

Рухуллаева пояснила, что если турист решит уехать из Краснодарского края раньше, то он получит вместе с деньгами за не прожитые в гостинице дни возврат курортного сбора за дни, которые он не был на территории региона.

Замминистра также отметила, что информация о льготных категориях граждан, освобождаемых от уплаты курортного сбора, и о том, какие документы необходимо предъявлять для подтверждения льготы, размещена на сайте Минкавказа.