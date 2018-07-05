Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курортный сбор в Краснодарском крае нужно будет оплатить в первый день отдыха

Общество
5 июля, 22:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В то же время в Ставропольском крае оплатить курортный сбор можно в любой момент - до выезда

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 июля. Отдыхающие на территории Краснодарского края должны будут оплатить курортный сбор в первый день пребывания в регионе, сообщила в эфире телеканала ОТР заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

В июле 2017 года в России был принят закон о введении курортного сбора. С 1 мая эксперимент по развитию курортной инфраструктуры стартовал в двух регионах - Алтайском и Ставропольском краях, на территории Краснодарского края действие эксперимента начнется с 16 июля этого года, в Крыму - с 1 мая 2019 года.

"В Краснодарском крае <…> курортный сбор нужно будет оплатить в момент въезда", - сказала Рухуллаева, пояснив, что это сделано для удобства отдыхающих, которым не придется возвращаться к оплате в конце отдыха.

В то же время в Ставропольском крае оплатить курортный сбор можно в любой момент - до выезда.

Рухуллаева пояснила, что если турист решит уехать из Краснодарского края раньше, то он получит вместе с деньгами за не прожитые в гостинице дни возврат курортного сбора за дни, которые он не был на территории региона.

Замминистра также отметила, что информация о льготных категориях граждан, освобождаемых от уплаты курортного сбора, и о том, какие документы необходимо предъявлять для подтверждения льготы, размещена на сайте Минкавказа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
В Скотленд-Ярде назвали способ заражения пострадавших в Эймсбери
3
Власти Москвы опровергли информацию о том, что мужчина получил травмы при падении лифта
4
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
5
"Екатеринбург-Арену" во время ЧМ-2018 посетили более 125 тысяч болельщиков
6
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости