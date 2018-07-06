Военные медики РФ проводят вакцинацию беженцев в Сирии

ДАМАСК, 6 июля. /ТАСС/. Российские военные медики оказывают помощь жителям населенного пункта Умм-эт-Тиур в сирийской провинции Хама, возвращающимся свои дома после окончания там боевых действий.

"В данном населенном пункте люди могут быть эндемичны по брюшному тифу, по вирусному гепатиту А. Была организована вакцинация мирных жителей брюшно-тифозной вакциной и вакциной от гепатита А. Мы сначала работали с администрацией, с мэром. Они проводили разъяснительную работу и по желанию люди обращались, проводилась вакцинация", - рассказал журналистам российский военный врач Вячеслав Большаков.

В ходе боевых действий прорваться в центр Умм-эт-Тиура боевикам не удалось, но они регулярно обстреливали населенный пункт, в результате чего сильно пострадало электро- и водоснабжение. В настоящее время местные власти восстанавливают инфраструктуру. В этом им помогают российские специалисты, которые берут пробы для исследований, чтобы оценить пригодность водопровода, а также проводят дезинсекцию во дворах и на улицах города. Чтобы избежать эпидемий, российские военные медики совместно с местными властями проводят разъяснительную работу и организуют прививочные пункты.

Всего за прошедшую неделю благодаря переговорам российского Центра по примирению враждующих сторон 27 населенных пунктов южной зоны деэскалации в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Дераа добровольно присоединились к режиму прекращения огня и перешли на сторону правительства Сирии.