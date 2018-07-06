В Южно-Сахалинске начали набор юных талантов в мастерские кинофестиваля "Край Света"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Организаторы восьмого Сахалинского международного кинофестиваля "Край Света", который пройдет в Южно-Сахалинске в конце августа, объявили набор детей и подростков в творческие мастерские. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кинофорума.

"В этом году при фестивале работают четыре мастерские. Две из них уже знакомы сахалинцам - это детская анимационная мастерская "Острова", и подростковая сахалинская "Кинолаборатория". Открываются и две новые - это продюсерская мастерская "Успех! " и мастерская дизайна "24/7", - говорится в сообщении.

По словам генерального продюсера кинофестиваля Алексея Аграновича, главная миссия "Края света" - создание новых возможностей для самореализации жителей области в различных культурных сферах. "Именно для этого в рамках фестиваля были созданы и круглогодично функционируют несколько творческих мастерских. Наша цель - помочь талантливым ребятам развить свои различные творческие способности, а кому то и поверить в возможность связать свое профессиональное будущее с культурой и искусством", - цитирует пресс-служба слова Аграновича.

О фестивале

Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" учрежден министерством культуры Сахалинской области и проводится под патронатом губернатора региона. В 2018 году фестиваль пройдет восьмой раз.

Кроме Гран-при фестиваля, денежный эквивалент которого составляет 1 млн рублей, предусмотрены призы за лучшую режиссерскую работу, актерское мастерство (мужская и женская роли), специальный приз жюри, приз зрительских симпатий, который традиционно вручает губернатор по результатам зрительского голосования, и приз мэра Южно-Сахалинска.

ТАСС является информационным партнером кинофестиваля.