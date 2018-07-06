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Путин в поздравлении Назарбаеву отметил его высокий международный авторитет

Общество
6 июля, 9:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Российский лидер также выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзничества и стратегического партнерства между Москвой и Астаной

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю дня рождения. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Своей многолетней деятельностью на посту главы государства вы снискали заслуженное уважение граждан Казахстана, а также высокий международный авторитет. Сформулированные вами идеи евразийской интеграции последовательно воплощаются в жизнь, способствуя социально-экономическому развитию наших стран, обеспечению стабильности и безопасности на континенте", - отмечается в телеграмме российского лидера.

Путин высоко оценил добрые, товарищеские отношения, установившиеся с Назарбаевым, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзничества и стратегического партнерства между Москвой и Астаной, в расширении продуктивного взаимодействия двух стран в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, ШОС, СНГ и других многосторонних структур в интересах братских народов России и Казахстана.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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