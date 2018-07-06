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Московское центральное кольцо будет работать до 3 часов ночи в день матча РФ - Хорватия

Общество
6 июля, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В ночь с 7 на 8 июля поезда на МЦК будут ходить с интервалом в 10 минут

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московское центральное кольцо (МЦК) 7 июля продлит работу до 3 часов ночи в день матча между сборными России и Хорватии в рамках чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги.

"Компания "РЖД" совместно со столичным метрополитеном в день матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии продлила режим работы Московского центрального кольца до 3 часов ночи", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в ночь с 7 на 8 июля с 21:00 до 3:00 "Ласточки" на МЦК будут курсировать каждые 10 минут. "Работа Московского центрального кольца до глубокой ночи позволит болельщикам после футбольной игры добраться домой на общественном транспорте", - отметили в пресс-службе.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве на стадионе "Лужники" состоялась церемония открытия мирового первенства, 14 июня прошел первый матч, а 15 июля состоится финальная игра.

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