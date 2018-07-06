Матвиенко: власти всех регионов должны принять планы мероприятий Десятилетия детства

ГОРКИ, 6 июля. /ТАСС/. Все регионы РФ должны утвердить собственные планы мероприятий в рамках проводимого в России Десятилетия детства. Об этом на совещании, посвященном реализации этого плана, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Многие субъекты уже приняли свои планы, но далеко не все. Мы бы просили вас, Дмитрий Анатольевич, направить каждому губернатору письмо от вашего имени и обозначить важность и значимость этого национального проекта, с поручением принять региональные планы в увязке с утвержденным правительством планом мероприятий", - сказала Матвиенко, обращаясь к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

По ее словам, необходимо также разработать четкую систему показателей работы по реализации плана мероприятий. "У нас [некоторые руководители] научились так красиво отчитываться, а если поглубже копнуть, то очень часто эти отчеты либо не соответствуют действительности, либо очень поверхностные, поэтому если будут четкие критерии, оценивающие результаты реализации [мероприятий] Десятилетия детства и для регионов, и в целом, то это будет дисциплинировать всех участников этого процесса",- сказала она.

В мае 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому для совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 2018-2027 годы объявлены в Десятилетием детства.