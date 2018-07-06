ВЦИОМ отмечает, что показатели одобрения руководства России стабилизировались

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Социологи зафиксировали стабилизацию уровня одобрения деятельности президента России, премьер-министра и правительства. Соответствующие данные обнародовал в пятницу Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Показатели одобрения работы властных институтов в конце июня стабилизировались. Так, уровень одобрения деятельности Владимира Путина по среднему значению за неделю с 25 июня по 1 июля составил 62,5%, притом что коридор ежедневных колебаний этого показателя в последнюю декаду июня стабилен: 61-65%", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Оценки одобрения работы правительства России и премьер-министра в последнюю неделю июня составили 36,3% и 29,5% соответственно. Неделей ранее уровни одобрения работы кабмина и его председателя составляли 37,7% и 30,3% соответственно.

"Вторую неделю подряд мы фиксируем стабилизацию показателей. Она определяет новую политическую реальность. Эмоциональный эффект от скачка цен на ГСМ, начала обсуждения изменения пенсионного законодательства, очевидно, ослабевает, что снижает влияние этих факторов на показатели отношения к руководству страны, политическим институтам", - прокомментировал результаты опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

В инициативных всероссийских опросах "ВЦИОМ-Спутник" до 17 июня включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов в не менее чем 80 регионах, с 18 июня ежедневно опрашивается 1600 респондентов. В результатах приведено среднее значение за семь дней. Опрос проводился по телефону.