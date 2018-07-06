Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Челябинский омбудсмен сообщила, что здоровью украинца Кольченко ничто не угрожает

Общество
6 июля, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

По словам уполномоченного по правам человека, осужденный прекратил голодовку и не жалуется на условия содержания

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Кольченко

Александр Кольченко

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова посетила находящегося в колонии украинца Александра Кольченко и проинформировала правозащитников об условиях его содержания и состоянии здоровья. Об этом сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

Как отмечается в сообщении, омбудсмен регулярно посещает Кольченко, который отбывает наказание в Копейске в исправительной колонии номер шесть УФСИН России по Челябинской области.

"В ходе последнего визита в исправительную колонию, который состоялся 18 июня, осужденный жалоб на состояние здоровья и условия содержания, а также жалоб на администрацию учреждения не предъявил. Сказал, что голодовку прекратил, питается нормально, интересуется, когда к нему приедет уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова. Других вопросов и просьб к уполномоченному по правам человека в Челябинской области у него нет", - уточнили в СПЧ.

Здоровью Кольченко, по информации омбудсмена, ничто не угрожает, он не принимает медицинские препараты и питается регулярно. Выписки из медицинской карты о состоянии здоровья осужденного ежедневно поступают в адрес уполномоченного по правам человека в Челябинской области, подчеркивается в сообщении.

С конца мая по 7 июня Александр Кольченко проводил голодовку и, по словам правозащитников, очень ослаб. Ранее председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обратился к руководству ФСИН с просьбой принять срочные меры по охране его здоровья.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Кольченко к 10 годам колонии строгого режима за подготовку терактов в Крыму.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Челябинская область
Персоны
Федотов, Михаил Александрович
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
3
"Нафтогаз" готов урезать сумму иска к "Газпрому" в ответ на обязательства после 2019 года
4
Песков: Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу по всем информканалам
5
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
6
В Киеве рассчитывают начать "деоккупацию" Донбасса с горловского направления
7
Секта "Аум Синрикё". Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!