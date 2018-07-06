Челябинский омбудсмен сообщила, что здоровью украинца Кольченко ничто не угрожает

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова посетила находящегося в колонии украинца Александра Кольченко и проинформировала правозащитников об условиях его содержания и состоянии здоровья. Об этом сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

Как отмечается в сообщении, омбудсмен регулярно посещает Кольченко, который отбывает наказание в Копейске в исправительной колонии номер шесть УФСИН России по Челябинской области.

"В ходе последнего визита в исправительную колонию, который состоялся 18 июня, осужденный жалоб на состояние здоровья и условия содержания, а также жалоб на администрацию учреждения не предъявил. Сказал, что голодовку прекратил, питается нормально, интересуется, когда к нему приедет уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова. Других вопросов и просьб к уполномоченному по правам человека в Челябинской области у него нет", - уточнили в СПЧ.

Здоровью Кольченко, по информации омбудсмена, ничто не угрожает, он не принимает медицинские препараты и питается регулярно. Выписки из медицинской карты о состоянии здоровья осужденного ежедневно поступают в адрес уполномоченного по правам человека в Челябинской области, подчеркивается в сообщении.

С конца мая по 7 июня Александр Кольченко проводил голодовку и, по словам правозащитников, очень ослаб. Ранее председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обратился к руководству ФСИН с просьбой принять срочные меры по охране его здоровья.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Кольченко к 10 годам колонии строгого режима за подготовку терактов в Крыму.