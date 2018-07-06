Более 2 тыс. мирных жителей покинули юго-западную зону деэскалации в Сирии за сутки

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более двух тысяч мирных жителей за сутки покинули территорию юго-западной зоны деэскалации в сирийской провинции Дераа. Об этом в пятницу сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки через гуманитарный коридор вблизи населенного пункта Кфар-Шамс вышло 2370 мирных жителей", - сообщил он.

В течение дня, по его данным, в свои дома вернулись 105 человек.

"Нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс возвращения к мирной жизни. В администрации города Хомс проведена рабочая встреча с директором высшего образования провинции по вопросам завершение получения высшего образования студентами, вынуждено прервавшим обучение", - рассказал Цыганков.

Кроме того, Центр провел гуманитарные акции в населенных пунктах провинций Эс-Сувейда, Алеппо и Дейр-эз-Зор. Людям передали 2,3 тыс. продовольственных наборов, а также медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил около 10 тонн.