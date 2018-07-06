Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 2 тыс. мирных жителей покинули юго-западную зону деэскалации в Сирии за сутки

Общество
6 июля, 22:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел гуманитарные акции в населенных пунктах провинций Эс-Сувейда, Алеппо и Дейр-эз-Зор

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более двух тысяч мирных жителей за сутки покинули территорию юго-западной зоны деэскалации в сирийской провинции Дераа. Об этом в пятницу сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

"За прошедшие сутки через гуманитарный коридор вблизи населенного пункта Кфар-Шамс вышло 2370 мирных жителей", - сообщил он.

В течение дня, по его данным, в свои дома вернулись 105 человек.

"Нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс возвращения к мирной жизни. В администрации города Хомс проведена рабочая встреча с директором высшего образования провинции по вопросам завершение получения высшего образования студентами, вынуждено прервавшим обучение", - рассказал Цыганков.

Кроме того, Центр провел гуманитарные акции в населенных пунктах провинций Эс-Сувейда, Алеппо и Дейр-эз-Зор. Людям передали 2,3 тыс. продовольственных наборов, а также медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил около 10 тонн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
2
Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
3
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
4
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
5
СМИ: Сергей и Юлия Скрипали выжили благодаря сильному дождю
6
Треть месячной нормы осадков выпала за час в Сочи
7
Сборная Бельгии второй раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв бразильцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!