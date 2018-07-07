Инфраструктура Екатеринбурга готова принять гостей промышленной выставки "Иннопром-2018"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Инфраструктура Екатеринбурга готова к приему гостей международной промышленной выставки "Иннопром-2018", которая пройдет в выставочном центре "Екатеринбург Экспо" с 9 по 12 июля. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор некоммерческого партнерства "Клуб отельеров" Людмила Михайлова.

"В Екатеринбурге порядка 119 средств размещения приблизительно на 90 тыс. мест, все они готовы принять гостей промышленной выставки "Иннопром-2018". К чемпионату мира по футболу было проведено масштабное обучение сотрудников гостиниц и ресторанов, мы подтянули свои знания языка, подготовились. По опыту предыдущих лет, в дни "Иннопрома" все гостиницы в центральной части города и ближе к выставочному павильону заняты на 100%. Ожидаем, что число гостей будет на уровне прошлого года", - сказала Михайлова.

Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова сообщила ТАСС, что к выставке отели были обеспечены путеводителями по Екатеринбургу и Свердловской области на восьми языках: корейском, китайском, японском, немецком, английском, испанском, французском и русском. "В течение нескольких лет в некоторых отелях Екатеринбурга работает программа China friendly. Наши рестораторы и отельеры свободно владеют этой темой, поэтому, я думаю, что особых проблем в организации сервиса для этой категории посетителей не будет", - добавила она.

Экскурсии для гостей

Тем, кто впервые посетит Свердловскую область, предлагается несколько туристических маршрутов - на границу Европы и Азии, "Царский маршрут", тур "За золотом" в город Березовский, посещение Музея военной техники Уральской горно-металлургической компании в городе Верхняя Пышма и традиционный маршрут по Екатеринбургу.

Гости международной промышленной выставки смогут ознакомиться с турами на информационных стойках в аэропорту Кольцово, на железнодорожном вокзале, в отелях города, а также в МВЦ "Екатеринбург экспо".

Транспорт и безопасность

По словам первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, в дни проведения "Иннопрома" особое внимание будет уделено вопросам безопасности.

"В организационной части основное внимание необходимо уделить вопросам безопасности, как на территории выставки, в местах проведения выставочных мероприятий, так и безопасности дорожного движения, а также общественного порядка в Екатеринбурге. Необходимо, чтобы логистика, транспортное обслуживание всех участников было четко спланировано и скоординировано", - отметил он.

Как сообщили ТАСС в администрации Екатеринбурга, в дни проведения выставки от станции метро "Ботаническая" до МВЦ "Екатеринбург экспо" с 08:00 (06:00 мск) до 20:00 (18:00 мск) будут курсировать бесплатные шаттлы.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером "Иннопром-2018" стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.