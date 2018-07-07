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В Японии создали робота-трансформера, способного переносить грузы и перевозить людей

Общество
7 июля, 16:00 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Отмечается, что робот оснащен искусственным интеллектом, который позволяет ему обходить препятствия на дороге

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ТОКИО, 7 июля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Институт технологий города Тиба представил робота-трансформера, способного как выполнять роль транспортного средства, так и носить за своим владельцем покупки.

Трехколесный робот получил название CanguRo, что по-итальянски означает "кенгуру", вероятно, из-за внешнего сходства с животным. Робот имеет два режима: в одном он напоминает трехколесный велосипед с мотором, способный двигаться как вперед, так и назад; в другом способен самостоятельно следовать за владельцем, перенося грузы средней тяжести. Отмечается, что робот оснащен искусственным интеллектом, что позволяет ему передвигаться, избегая препятствий на дороге.

По данным разработчиков, максимальная скорость передвижения CanguRo в обоих режимах составляет 10 км/час. В настоящее время не сообщается, когда робот поступит в продажу, однако специалисты института рассчитывают начать коммерческое производство как можно скорее.

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