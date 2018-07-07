Барк "Крузенштерн" в день открытого борта посетили 6,5 тыс. человек

КАЛИНИНГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Знаменитый парусник "Крузенштерн", который провел в субботу день открытого борта в порту приписки Калининград, принял на палубу 6,5 тыс. человек, установив рекорд посещаемости в родной гавани. Для приема гостей использовались сразу два трапа, сообщила ТАСС Ирина Образцова - руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота, которая эксплуатирует судно.

"Барк принял 6,5 тыс. гостей, что на 1 450 человек больше, чем 7 октября 2017 года, когда был зафиксирован рекорд посещаемости", - рассказала она, отметив, что, поскольку причал №18 в морском порту, у которого парусник традиционно швартуется после очередного рейса, находится на территории режимного предприятия и в пограничной зоне, день открытого борта является единственной возможностью познакомится с морской визитной карточкой Калининграда и России.

Такой возможностью в течение шести часов воспользовались многие жители города, которые приходили семьями, отметила Образцова. По ее словам, впервые за последние годы было очень много иностранных туристов и путешественников из других регионов России.

"Очередь из желающих подняться на борт "Крузенштерна" в отдельные часы начиналась за воротами порта, и простиралась почти на километр. Чтобы дать возможность всем пройтись по верхней палубе судна, сделать фотографии на память, впервые были поставлены два трапа: парадный - на вход, и у шкафута - трап-сходню", - рассказала Образцова.

По ее мнению, рекордному наплыву посетителей способствовала ясная и теплая погода. А еще многие калининградские болельщики чемпионата мира по футболу, традиционно в день матчей посещающие фан-зону, решили до начала четвертьфинальных поединков воспользоваться возможность посетить "Крузенштерн".

Как сообщалось, барк "Крузенштерн" 28 июня завершил второй рейс навигации 2018 года. Судно в этом походе совершило заход на Фарерские острова, побывало в портах Германии, Норвегии, Польши и Франции. 12 июля с курсантами на борту парусник отправится в очередной учебный поход.

О паруснике

"Крузенштерн" - четырехмачтовый барк, российское учебное парусное судно. Было построено в 1926 году на верфи Текленборга возле Бремерхафена (Германия) и изначально называлось "Падуя". В 1946 году судно перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803 - 1806 годов адмирала Ивана Крузенштерна.

Судно совершило два кругосветных плавания, трансатлантическую экспедицию, неоднократно становилось победителем и призером международных парусных регат и гонок. За кормой "Крузенштерна" уже почти 1,5 млн морских миль, тысячи курсантов морских учебных заведений прошли на паруснике практику.