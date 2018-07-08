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NBC: Помпео не привез Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона о "человеке-ракете"

Общество
8 июля, 4:26 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, июля. /ТАСС

Несколько китайских и южнокорейских газет написали накануне прибытия госсекретаря США в Пхеньян о том, что он везет в подарок лидеру КНДР диск с песней Rocket Man

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ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео не передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man ("Астронавт" или, буквально, "человек-ракета") британского певца Элтона Джона. Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, которая сопровождает начальника в его нынешней поездке по ряду стран Азии, Ближнего Востока и Европы.

"Госдепартамент подтвердил, что Помпео доставил письмо от президента Дональда Трампа Ким Чен Ыну. В то же время Науэрт опровергла появившиеся в СМИ сообщения, что Помпео привез и диск с песней Элтона Джона Rocket Man", - указала NBC.

О том, что госсекретарь везет в подарок лидеру КНДР такой диск, написали накануне прибытия Помпео в Пхеньян несколько китайских и южнокорейских газет. В прошлом году, когда КНДР произвела серию испытаний баллистических ракет, Трамп в пылу заочной полемики с Ким Чен Ыном несколько раз называл его "маленьким человеком-ракетой". В ответ лидер КНДР отзывался о Трампе как о "выжившем из ума старике".

Согласно источникам южнокорейской газеты Chosun IIbo, во время саммита в Сингапуре 12 июня Ким Чен Ын напомнил Трампу про такое обидное прозвище. Американский президент выкрутился из щепетильной ситуации, поинтересовавшись у северокорейского лидера, не слышал ли он одноименную песню Элтона Джона. Ким Чен Ын ответил отрицательно, и тогда у Трампа возникла идея подарить ему диск.

Госсекретарь в пятницу и субботу вел переговоры в Пхеньяне с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Но с Ким Чен Ыном на этот раз не встречался, в отличие от двух его предыдущих визитов в КНДР - в апреле и мае, когда готовился саммит в Сингапуре.

По словам Помпео, у него состоялись "продуктивные переговоры" с Ким Ён Чхолем.

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Темы
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Джон, Элтон Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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