Военные РФ адресно помогли продовольствием русской общине в Сирии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) за минувшие сутки доставили продовольственные наборы нуждающимся семьям русской общины в провинции Алеппо. Об этом в воскресенье сообщил начальник Центра Алексей Цыганков.

"Представителями российского Центра по примирению в районах Шайбан-Пашах, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Одер, Эс-Сахур города Алеппо проведена адресная благотворительная акция для семей русской общины, оказавшихся в тяжелом материальном положении. Выдано продовольственных наборов общим весом около 200 килограммов", - сказал он.

Кроме того, по информации генерала, в населенном пункте Мутая провинции Дераа жителям передано более 1 тыс. продовольственных наборов общим весом 4,3 тонны.

"В провинции Риф Дамаск представителями российского Центра по примирению проведена рабочая встреча с президентом Сирийского Арабского Красного Полумесяца, в ходе которой обсуждены вопросы обеспечения водой гуманитарных акций. Принято решение о выделении 10 тыс. 1,5 литровых бутылок питьевой воды. Продолжается установка баков с питьевой водой в населенных пунктах Ялда, Бабилла и Бейт-Сахем", - подчеркнул Цыганков.

По его информации, за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 102 человека. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 12 сирийцам, в том числе пятерым детям.