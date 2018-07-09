Оператор проекта "Сахалин-1" опроверг свою причастность к гибели сельди в заливе Пильтун

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Компания "Эксон Нефтегаз Лимитед", оператор проекта "Сахалин-1", опровергла свою причастность к массовой гибели сельди в заливе Пильтун на севере Сахалина.

В середине июня представители общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" зарегистрировали массовую гибель сельди в заливе. Специалисты Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии не нашли в сельди отравляющих веществ и предположили, что причиной ее массовой гибели стала сложная ледовая обстановка, которая привела к дефициту кислорода в воде. "Экологическая вахта Сахалина" выступила в понедельник с заявлением о том, что причиной дефицита кислорода могли быть работы на объектах "Эксон Нефтегаз Лимитед" в заливе.

"Компания действительно зимой 2018 года выполняла работы по техническому обслуживанию трубопровода, соединяющего северную буровую площадку Одопту с Береговым комплексом подготовки Чайво, на участке перехода через залив Пильтун. После окончания работ 2 апреля 2018 года все оборудование было демонтировано и вывезено с участка", - сказали ТАСС в пресс-службе "Эксон Нефтегаз Лимитед". Там подчеркнули, что работы "выполнялись экологически безопасным способом и в соответствии с утвержденным проектом, документация по которому получила требуемые согласования соответствующих надзорно-контрольных органов".

Как отметили в "Эковахте Сахалина", "Эксон Нефтегаз Лимитед" вела ремонт подводного нефтепровода, для чего на льду "была наморожена специальная ледовая дорога шириной около 30 метров и толщиной до нескольких метров, на большей своей части "севшая" на дно и превратившаяся в ледовую дамбу". "Снимки с космических спутников показывают, что как минимум до середины мая ледовая дамба перекрывала не только 2/3 сечения залива, но и главный фарватер, проходящий вблизи его восточного берега", - говорится в сообщении экологов. Они отметили, что преграда ограничивала приток насыщенных кислородом морских вод в северную часть залива.

Вместе с тем в компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" отметили, что ледовая дорога "простиралась только до середины залива Пильтун, проводимые наблюдения, а также необходимость откачивать воду во время проводимых работ из защитных перемычек дают основания предполагать, что циркуляция воды в заливе Пильтун нарушена не была".