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На Колыме специалисты изучат состояние монумента "Маска скорби"

Общество
9 июля, 11:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

В Магаданскую область для этого специально прилетит из Москвы один из авторов памятника - архитектор Камиль Казаев

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Монумент "Маска скорби"

Монумент "Маска скорби"

© By Polina Boytsova from Wikimedia Commons

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Специалисты определят состояние и наметят способы реконструкции знаменитого монумента "Маска скорби" на Колыме. Об этом в понедельник журналистам в ходе промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов.

"На следующей неделе на Колыму прилетит один из авторов этой работы, магаданский архитектор, проживающий в Москве, - сказал Носов. - Важен технологический момент состояния монумента - задача сохранить его и надолго".

Он пояснил, что мемориал "Маски скорби" возвели на Колыме более 20 лет назад. "Нужно найти профессиональное инженерное и техническое решение, чтобы избежать дальнейшего разрушения. "Маска скорби" для Магадана является знаковым памятником", - отметил Носов.

Авторами "Маски скорби" являются скульптор Эрнст Неизвестный и магаданский архитектор Камиль Казаев. Монумент расположен на сопке Крутой в Магадане, у подножия которой когда-то располагался перевалочный пункт откуда заключенных отправляли по лагерям. С 1932 по 1954 год через колымские лагеря прошли 876 тыс. заключенных, многих из которых осудили по политическим статьям, около 120 тыс. из них погибли.

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ИННОПРОМ-2018 Магаданская область
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