МГУ открывает магистерскую программу по квантовым технологиям

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. МГУ имени М. В. Ломоносова в 2018-2019 учебном году запускает новую магистерскую программу "Квантовая электроника и квантовые технологии". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе вуза со ссылкой на ректора Виктора Садовничего.

"В начале 2018 года при физическом факультете мы создали Центр квантовых технологий МГУ. В этом новом учебном году мы открываем при нем новую магистерскую программу "Квантовая электроника и квантовые технологии". Квантовая электроника уже находит применение в самых различных областях, однако по сей день в России нет центров, готовящих высококвалифицированных специалистов в этой сфере. Мы собираемся восполнить этот пробел и будем готовить специалистов будущего", - отметил Садовничий.

В пресс-службе добавили, что студенты освоят курсы, связанные с физическими основами квантовых вычислений и методами обработки квантовой информации, разработкой квантовых алгоритмов, основами классической и квантовой криптографии и оптических квантовых технологий.

"Новая магистерская программа ориентирована на подготовку специалистов для работы в ведущих мировых научных центрах и организациях, занимающихся вопросами криптографии и обеспечения информационной безопасности", - уточнили в вузе.

Прием документов на обучение в магистратуре физического факультета МГУ продлится до 20 июля.